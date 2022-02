Bing Dwen Dwen spopola in Cina

(XINHUA) - PECHINO, 06 FEB - Due giorni dopo l'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, Bing Dwen Dwen, mascotte ufficiale dei Giochi, piace tanto alla gente quanto le performance degli atleti, dal momento che le scorte sono esaurite nei negozi di tutto il Paese.

Un video ha mostrato persone che formavano una coda lunga diverse centinaia di metri davanti al Gongmei Emporium in Wangfujing Street, nel centro di Pechino, in attesa di acquistare i giocattoli di Bing Dwen Dwen.

Il 4 febbraio, data in cui sono ufficialmente iniziati i Giochi del 2022, gli abitanti hanno aspettato due o tre ore prima di poter entrare nel negozio ufficiale Gongmei Emporium e scegliere i propri articoli. Il personale ha preparato spuntini per coloro in coda all'esterno con temperature sotto lo zero, e sono stati posti limiti relativamente alla quantità di merce acquistabile da ogni cliente.

"Sono arrivato qui verso le 21:30 ieri sera, e oggi sono stato il primo a comprare Bing Dwen Dwen. Credo sia carino e memorabile", ha rivelato questa mattina un cliente di nome Li: "ho ammirato i fuochi d'artificio vicino al 'Nido d'Uccello' la sera della cerimonia di apertura. Spero che i nostri atleti possano vincere molte medaglie".

"Cento peluche Bing Dwen Dwen sono in magazzino oggi, e i clienti possono acquistarne uno ciascuno", si legge in un avviso sulla porta del negozio. (SEGUE)