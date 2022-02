Bing Dwen Dwen spopola in Cina (4)

(XINHUA) - PECHINO, 06 FEB - Il duo cinese Fan Suyuan e Ling Zhi ha offerto un set di spille con Bing Dwen Dwen alle loro controparti americane Victoria Persinger e Christopher Plys a seguito della loro gara di curling in doppio misto, e le due coppie hanno scattato ieri delle foto insieme.

"Le spille sono bellissime e davvero speciali. Ci ricorderemo per sempre di questo momento", ha condiviso Persinger.

Bing Dwen Dwen è un panda avvolto in un guscio di ghiaccio stilizzato come un casco sportivo, che fa apparire l'animale più atletico. Una serie di linee colorate fluttuanti intorno alla sua testa assomiglia alle piste di ghiaccio; un riferimento al National Speed Skating Oval, conosciuto anche come 'Ice Ribbon', oltre che essere anche un'allusione all'implementazione della tecnologia ultraveloce 5G.

Simile a un astronauta in una tuta spaziale, Bing Dwen Dwen è progettato per essere un esperto di sport invernali proveniente dal futuro, rappresentando così una perfetta miscela di discipline invernali e tecnologia moderna. Il guscio di ghiaccio lascia inoltre spazio a diversi design dell'avvenire.

Gli addetti ai lavori ritengono che la mascotte di Pechino 2022 sia una grande combinazione di cultura cinese e spirito olimpico.

"Speriamo che Bing Dwen Dwen possa diventare un classico e lasciare ricordi duraturi nella storia delle Olimpiadi", ha sottolineato Cao Xue, direttore del team che ha ideato la mascotte di Pechino 2022. (XINHUA)