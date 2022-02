Bing Dwen Dwen spopola in Cina (3)

(XINHUA) - PECHINO, 06 FEB - Il fascino di Bing Dwen Dwen non è solo limitato al popolo cinese.

In un video che circola in rete, il principe Alberto II di Monaco ha ricevuto una figurina di pasta di Bing Dwen Dwen presso la Grande Sala del Popolo di Pechino, prima di richiederne una seconda, dal momento che ha due gemelli.

"Bing Dwen Dwen è vivace, divertente, spiritosa e naturalmente piena di energia positiva. Deve essere parte della mia collezione, [oltre che] della vostra, e di quella di tutti i bambini del mondo," ha affermato Christophe Dubi, direttore esecutivo dei Giochi Olimpici del Comitato Olimpico Internazionale nel corso di un briefing alla stampa di quest'oggi.

Alle Olimpiadi Invernali di Pechino, tutti coloro che vinceranno una medaglia riceveranno anche una statuetta di Bing Dwen Dwen con ricami in oro.

"La distanza tra me e Bing Dwen Dwen è una medaglia olimpica", hanno commentato alcuni utenti in rete. (SEGUE)