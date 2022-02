Bing Dwen Dwen spopola in Cina (2)

(XINHUA) - PECHINO, 06 FEB - Sulle piattaforme social, diversi utenti hanno posto domande simili.

"Dove posso acquistare un Bing Dwen Dwen?".

"Chi può resistere alla tentazione del Bing Dwen Dwen?" 'Un Bing Dwen Dwen per famiglia' è diventato un argomento di tendenza su Weibo, piattaforma social cinese simile a Twitter.

"Alcuni amici mi hanno chiesto dove possono comprare Bing Dwen Dwen. Questo dimostra l'attenzione delle persone nei confronti delle Olimpiadi Invernali di Pechino, e il risultato raggiunto del coinvolgimento di 300 milioni di persone negli sport invernali in Cina", ha affermato oggi Zhao Weidong, portavoce del Comitato Organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2022 (Bocog), nel corso di un briefing quotidiano.

Sulla piattaforma di e-commerce Tmall di Alibaba, le cifre hanno mostrato che il 4 febbraio in 15 minuti sono stati esauriti 5.000 ornamenti con Bing Dwen Dwen, mentre nella giornata precedente sono state registrate oltre un milione di visite.

Zhao ha spiegato che il Bocog si è organizzato in modo tale da aumentare l'offerta di giocattoli Bing Dwen Dwen al fine di soddisfare la crescente domanda da parte della clientela, e ha inoltre richiamato l'attenzione della popolazione nei confronti di Shuey Rhon Rhon, mascotte dei Giochi Paralimpici Invernali.

Il fervore per Bing Dwen Dwen incarna il crescente entusiasmo dei cinesi verso gli sport invernali da quando nel 2015 Pechino ha ottenuto i diritti per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2022.

Secondo Piao Xuedong, direttore del dipartimento marketing del Bocog, negli ultimi quattro anni sono stati progettati e prodotti oltre 5.000 articoli su licenza appartenenti a 16 diverse categorie, e in tutta la Cina sono stati aperti più di 190 negozi al dettaglio per la vendita di merce ufficiale. (SEGUE)