Pechino 2022: sogni di medaglia per slittino polacco

(XINHUA) - VARSAVIA, 05 FEB - Quando l'allenatore della squadra polacca di slittino Marek Skowronski ha visitato lo Yanqing National Sliding Center a nord-ovest di Pechino, dove i suoi atleti si preparano a lottare per una medaglia durante i Giochi Olimpici invernali, è rimasto stupito da ciò che ha visto e sperimentato.

"La pista è stupefacente e la sistemazione è la migliore che abbia mai provato alle Olimpiadi invernali", ha commentato Skowronski, che ha partecipato a cinque Olimpiadi invernali, all'agenzia di stampa Xinhua nel corso di una videointervista.

STRUTTURE MERAVIGLIOSE Le sedi dei Giochi Olimpici invernali del 2022 sono state divise in tre zone: Pechino, Zhangjiakou, una città della provincia di Hebei a circa 180 km a nord-ovest di Pechino, e Yanqing, un quartiere periferico di Pechino situato in una zona montuosa a 75 km a nord-ovest rispetto al centro della città.

Oltre allo slittino, le sedi olimpiche di Yanqing ospiteranno anche altri due eventi di scivolamento, bob e skeleton, così come le gare di sci alpino.

Lo Yanqing National Sliding Center, la prima pista di scivolamento in Cina e una delle uniche tre in Asia, offre una capacità di 2.000 posti a sedere e altri 8.000 in piedi, secondo il sito web del Comitato Olimpico Internazionale.

"La pista è meravigliosa. È così grande e perfetta sia per gli allenatori che per gli atleti", ha affermato Skowronski, che ha guidato la squadra nazionale per 20 anni, aggiungendo "possiamo recarci alla pista senza ombrelli, perché in caso di neve o pioggia siamo riparati dal tetto. È una bellissima idea".

(SEGUE)