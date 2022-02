Pechino 2022: sogni di medaglia per slittino polacco (3)

(XINHUA) - VARSAVIA, 05 FEB - PREVENZIONE DAL COVID-19 L'allenatore ha affermato di sapere che il coronavirus potrebbe rovinare i quattro anni di preparazione della sua squadra, dato che da quando i membri del suo team sono arrivati a Pechino, sono stati segnalati diversi contagi tra loro.

"Ci sono presidi medici. Ogni mattina ci sottoponiamo a un test per il Covid-19 vicino alla mensa e poi è il resto del tempo è libero. Fortunatamente, non ci sono code per i test, quindi tutto va bene", ha commentato Skowronski, che ha proseguito "Tutti gli atleti mantengono le distanze. Tutti indossano mascherine. Non c'è alcun problema. Non ho visto nessun atleta che non ha rispettato le regole di sicurezza. Ogni giorno inviamo rapporti sulle nostre temperature e condizioni corporee tramite un'app. Se notiamo qualcosa di preoccupante, abbiamo il dovere di segnalarlo. In realtà, eravamo già abituati alle regole della competizione durante la pandemia".

Il sistema a circuito chiuso gioca un ruolo fondamentale nella protezione della salute e della sicurezza degli atleti durante la pandemia e finora i test molecolari, la disinfezione e le altre contromisure per il Covid-19 specificate nel playbook si sono dimostrate efficaci negli eventi di prova.

"Mi dispiace di non poter uscire, perché la Cina è un Paese bellissimo con una grande cultura. Mi piacerebbe vedere la Grande Muraglia", ha concluso l'allenatore. (XINHUA)