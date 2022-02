Pechino 2022: sogni di medaglia per slittino polacco (2)

(XINHUA) - VARSAVIA, 05 FEB - CALDA OSPITALITÀ Skowronski ha rivelato all'agenzia di stampa Xinhua che quando si è sdraiato sul proprio letto la prima notte a Pechino, non riusciva a dormire nonostante si sentisse esausto per le lunghe ore di volo dalla Polonia, perché è stato sopraffatto da un mix di sentimenti di eccitazione e gioia.

Una performance di successo della propria squadra alle Olimpiadi invernali è in cima alla lista dei desideri dell'allenatore, ma quando gli è stato chiesto cosa vede più spesso nel Villaggio Olimpico, ha risposto: sorrisi.

"Tutti i volontari sono molto gentili e disponibili con noi.

Sono molto grato per questo. Ammetto che sono davvero impressionato da ciò che vedo a Pechino. Sono stato a cinque Giochi invernali finora e in Cina abbiamo la migliore sistemazione. Siamo arrivati nel Paese asiatico tre giorni fa e il Villaggio Olimpico è stato preparato molto bene", ha aggiunto Skowronski.

Ha comprato cartoline in un negozio del Villaggio Olimpico e ha detto che avrebbe scritto alla propria famiglia per celebrare l'evento, poiché riteneva che Yanqing potrebbe essere il luogo perfetto per realizzare il suo sogno olimpico.