Pechino 2022: primo oro cinese è nel pattinaggio

(XINHUA) - PECHINO, 05 FEB - Oggi la Cina ha conquistato il suo primo oro ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 nei 2.000 m a staffetta a squadre mista di short track nel pattinaggio di velocità.

Il quartetto cinese composto da Fan Kexin, Qu Chunyu, Ren Ziwei e Wu Dajing, ha fermato il cronometro a due minuti e 37,348 secondi e ha vinto l'evento che ha debuttato ai Giochi.

L'Italia ha ottenuto la medaglia d'argento e l'Ungheria il bronzo.

Secondo le regole ogni squadra deve essere composta da due uomini e due donne, ciascuno dei quali deve completare quattro giri e mezzo della pista in una gara di 2.000 metri.

In precedenza, Wu e Ren si sono distinti come leader del proprio gruppo nelle qualificazioni per i quarti di finale dei 1.000 metri maschili. (SEGUE)