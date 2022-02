Pechino 2022: primo oro cinese è nel pattinaggio (2)

(XINHUA) - PECHINO, 05 FEB - I fratelli ungheresi Liu, Shaoang e Shaolin Sandor, che hanno vinto l'oro nella staffetta maschile 5.000m quattro anni fa, hanno entrambi superato le proprie batterie e sono avanzati al turno successivo.

La medaglia d'argento olimpica Fan ha mantenuto il proprio vantaggio solido dall'inizio e ha superato la batteria dei 500m donne per qualificarsi per i quarti di finale. Anche le sue compagne di squadra Zhang Yuting e Qu Chunyu sono avanzate al turno successivo.

Inoltre oggi sono stati ritoccati i record olimpici nelle batterie dei 500m donne e dei 1.000m uomini. La campionessa olimpica in carica Suzanne Schulting dei Paesi Bassi ha staccato il nuovo primato di 42,379 secondi nella gara femminile, mentre Hwang Dae-heon della Corea del Sud ha abbassato il record maschile, stabilito dalla leggenda canadese Charles Hamelin nel 2018, coprendo la distanza in un minuto e 23,042 secondi.

Le finali dei 500m femminili e dei 1.000m maschili sono in programma per il 7 febbraio. (XINHUA)