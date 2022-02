Pechino 2022: piccola fiamma illumina futuro umanità

(XINHUA) - PECHINO, 05 FEB - La fiamma olimpica ora illumina lo Stadio Nazionale dove si è tenuta ieri la cerimonia di apertura di Pechino 2022, nello stesso giorno che sancisce l'avvio della prima delle 24 fasi solari cinesi, l'Inizio della Primavera.

Durante la cerimonia, un grande fiocco di neve di luce si è evoluto in un calderone, alzandosi lentamente dal centro dello stadio, circondato da bambini che tenevano ciascuno una colomba della pace nelle proprie mani. Il fiocco di neve è circondato da sei rami d'ulivo, con 91 fiocchi più piccoli che rappresentano i 91 Paesi e regioni partecipanti ai Giochi.

Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, il braciere raffigura un sogno condiviso del mondo, mentre riecheggia il motto ufficiale di Pechino 2022: "Insieme per un futuro condiviso".

"Possiamo scrivere questo nuovo capitolo della storia dello sport solo grazie al nostro gentile padrone di casa, il popolo cinese, che ringraziamo di cuore per aver accolto tutti noi così calorosamente", ha dichiarato il presidente del Cio Thomas Bach.

(SEGUE)