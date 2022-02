Pechino 2022: piccola fiamma illumina futuro umanità

(XINHUA) - PECHINO, 05 FEB - La fiamma olimpica ora illumina lo Stadio Nazionale dove si è tenuta ieri la cerimonia di apertura di Pechino 2022, nello stesso giorno che sancisce l'avvio della prima delle 24 fasi solari cinesi, l'Inizio della Primavera.

Durante la cerimonia, un grande fiocco di neve di luce si è evoluto in un calderone, alzandosi lentamente dal centro dello stadio, circondato da bambini che tenevano ciascuno una colomba della pace nelle proprie mani. Il fiocco di neve è circondato da sei rami d'ulivo, con 91 fiocchi più piccoli che rappresentano i 91 Paesi e regioni partecipanti ai Giochi.

Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, il braciere raffigura un sogno condiviso del mondo, mentre riecheggia il motto ufficiale di Pechino 2022: "Insieme per un futuro condiviso".

"Possiamo scrivere questo nuovo capitolo della storia dello sport solo grazie al nostro gentile padrone di casa, il popolo cinese, che ringraziamo di cuore per aver accolto tutti noi così calorosamente", ha dichiarato il presidente del Cio Thomas Bach.

Su una base musicale ritmata, la torcia che reca la fiamma accesa nel luogo di nascita dei giochi olimpici nell'antica Olimpia, in Grecia, è stata portata prima dall'ex pattinatore di velocità Zhao Weichang nato negli anni '50, che l'ha passata ad altri quattro atleti nati rispettivamente negli anni '60, '70, '80 e '90, simboleggiando il passaggio degli sport invernali di generazione in generazione.

A quel punto Dinigeer Yilamujiang, una sciatrice di fondo femminile, e Zhao Jiawen, un atleta della combinata nordica maschile, entrambi nati negli anni 2000, hanno tenuto la torcia insieme e hanno camminato in avanti per piazzarla nel cuore del fiocco di neve che sorgeva sopra una sorta di nido d'uccello, in modo da simboleggiare l'inizio dei giochi di Pechino.

Fin da Atene 1896, mai nella storia olimpica il braciere è stato acceso con una immagine così originale.

"Mi ha stupito, non solo perché il fiocco di neve era bello, ma perché il braciere non è mai stato acceso in questo modo nelle precedenti Olimpiadi", ha affermato Paul Robinson, un tecnico di Reuters.

Per tradizione la fiamma dovrebbe continuare a bruciare fino alla cerimonia di chiusura per simboleggiare l'eterno spirito olimpico, ma questo richiederebbe un grande consumo di combustibili fossili, uno spreco poco ecologico, come ha ricordato Zhang Yimou che ha anche svolto il ruolo di maestro alla cerimonia di apertura a Pechino 2008.

"Ho pensato che forse potremmo realizzare qualche riforma su questo punto, in modo da esprimere il concetto di sviluppo a basse emissioni di carbonio nella nuova era", ha commentato Zhang, aggiungendo "credo che se non lo facciamo noi, saranno le generazioni successive a doverlo fare".

Nello scenario del cambiamento climatico e del riscaldamento globale la Cina, che ha promesso di raggiungere il picco delle emissioni di Co2 prima del 2030 e la neutralità carbonica prima del 2060, ha tradotto questa promessa in azioni concrete.

Pechino, la prima città in assoluto a ospitare sia le Olimpiadi estive che quelle invernali, ha sperimentato un enorme cambiamento da quando ha conquistato l'attenzione del mondo nel 2008, fino a illuminare un futuro verde per l'umanità nel 2022.

Varie sedi costruite per le Olimpiadi estive del 2008 sono state trasformate per i Giochi invernali del 2022. Nel tentativo di ridurre i danni allo strato di ozono, sono stati introdotti refrigeranti ad anidride carbonica per la fabbricazione del ghiaccio.

La cerimonia di apertura ha stupito il mondo per la propria originalità, con Pechino che ha scritto un nuovo capitolo di un'Olimpiade verde per il futuro dell'umanità. (XINHUA)