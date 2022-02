Pechino 2022: piccola fiamma illumina futuro umanità (3)

(XINHUA) - PECHINO, 05 FEB - Nello scenario del cambiamento climatico e del riscaldamento globale la Cina, che ha promesso di raggiungere il picco delle emissioni di Co2 prima del 2030 e la neutralità carbonica prima del 2060, ha tradotto questa promessa in azioni concrete.

Pechino, la prima città in assoluto a ospitare sia le Olimpiadi estive che quelle invernali, ha sperimentato un enorme cambiamento da quando ha conquistato l'attenzione del mondo nel 2008, fino a illuminare un futuro verde per l'umanità nel 2022.

Varie sedi costruite per le Olimpiadi estive del 2008 sono state trasformate per i Giochi invernali del 2022. Nel tentativo di ridurre i danni allo strato di ozono, sono stati introdotti refrigeranti ad anidride carbonica per la fabbricazione del ghiaccio.

La cerimonia di apertura ha stupito il mondo per la propria originalità, con Pechino che ha scritto un nuovo capitolo di un'Olimpiade verde per il futuro dell'umanità. (XINHUA)