Le Olimpiadi invernali scatenano la voglia di neve

(XINHUA) - PECHINO, 05 FEB - Le Olimpiadi invernali di Pechino si sono aperte ieri. L'evento ha spinto centinaia di milioni di cinesi a dedicarsi agli sport invernali e alle relative attività ricreative, portando il Paese a farsi trascinare dalla passione per il ghiaccio e la neve.

Tra queste persone c'è una bambina di 11 mesi che quest'inverno è diventata una celebrità online, dopo che un video clip sulle sue esperienze sullo snowboard è diventato virale sui social media. Nel filmato, la bambina si accovaccia su un piccolo snowboard e scivola dolcemente lungo la pista da sola, ridacchiando e agitando le braccia.

La simpatica snowboarder ha ulteriormente suscitato l'interesse della popolazione per gli sport su ghiaccio e neve.

"Se un bambino così piccolo può fare così bene, perché non posso riuscirci anch'io?", hanno commentato molti internauti.

La Cina ha mantenuto la promessa di coinvolgere 300 milioni di persone negli sport invernali e la passione dell'intera nazione si è riversata sui settori dell'intrattenimento e del turismo. Durante il Festival di Primavera in corso, varie celebrazioni a tema invernale hanno contribuito all'atmosfera di festa.

Nella 'doppia città olimpica' di Pechino, dove sono state ospitate sia le Olimpiadi estive che quelle invernali, molti utenti della rete si sono precipitati a godersi qualche ora di pattinaggio sulle piste di ghiaccio 'naturali' - aree designate di laghi ghiacciati in alcuni parchi.

Al Palazzo d'Estate, un noto luogo panoramico, si è formata una lunga coda davanti all'ufficio prenotazioni per scendere sul ghiaccio nel primo giorno del nuovo anno cinese.

"Quello che mi piace di più è andare in bicicletta sul ghiaccio con i miei amici", ha dichiarato un fan del pattinaggio di nome Gao, che ha aggiunto "sembra una versione facile del bob. È probabilmente il modo più semplice per entrare in contatto con le Olimpiadi invernali".

Il fervore per l'intrattenimento invernale si è diffuso anche in aree con poca neve, con la fornitura di attrezzature specifiche che si sono moltiplicate negli ultimi anni.

All'inizio del 2021, la Cina aveva costruito 654 piste di ghiaccio standard nel Paese, con un enorme aumento del 317% rispetto al 2015. La nazione asiatica vanta anche un totale di 803 stazioni sciistiche tradizionali e indoor.

Su Zhigang e la sua famiglia, originari della regione autonoma nord-occidentale di Ningxia Hui, hanno festeggiato questo Capodanno cinese 'sulla neve' andando a sciare.

"Rispetto alle celebrazioni tradizionali, come cenare e giocare a mahjong, andare a sciare ci ha permesso di trascorrere una vacanza più interessante e significativa", ha affermato Su.

Il crescente entusiasmo ha portato a un boom del turismo invernale. Da dicembre 2021, gli ordini per i servizi turistici su ghiaccio e neve su Fliggy, una piattaforma di viaggi online, hanno mantenuto una crescita media settimanale del 46%.

Un rapporto pubblicato dal centro dati del ministero della Cultura e del Turismo prevede che questo inverno saranno 305 milioni le visite ai servizi turistici e per il tempo libero su ghiaccio e neve, con entrate che dovrebbero superare i 320 miliardi di yuan (circa 50 miliardi di dollari).

Bai Yufei, professore alla Beijing Sport University, ha dichiarato che il turismo su ghiaccio e neve ha dato nuova energia a questo settore durante l'inverno, tradizionalmente una bassa stagione, al tempo stesso portando vantaggi per le industrie della ristorazione e degli affittacamere.

L'industria delle attività su ghiaccio e neve in Cina è all'apice, ha detto Bai, aggiungendo che questo campo diventerà un nuovo motore della domanda interna e si aggiungerà alle interazioni della Cina con il resto del mondo. (XINHUA)