Le Olimpiadi invernali scatenano la voglia di neve

(XINHUA) - PECHINO, 05 FEB - Le Olimpiadi invernali di Pechino si sono aperte ieri. L'evento ha spinto centinaia di milioni di cinesi a dedicarsi agli sport invernali e alle relative attività ricreative, portando il Paese a farsi trascinare dalla passione per il ghiaccio e la neve.

Tra queste persone c'è una bambina di 11 mesi che quest'inverno è diventata una celebrità online, dopo che un video clip sulle sue esperienze sullo snowboard è diventato virale sui social media. Nel filmato, la bambina si accovaccia su un piccolo snowboard e scivola dolcemente lungo la pista da sola, ridacchiando e agitando le braccia.

La simpatica snowboarder ha ulteriormente suscitato l'interesse della popolazione per gli sport su ghiaccio e neve.

"Se un bambino così piccolo può fare così bene, perché non posso riuscirci anch'io?", hanno commentato molti internauti.

La Cina ha mantenuto la promessa di coinvolgere 300 milioni di persone negli sport invernali e la passione dell'intera nazione si è riversata sui settori dell'intrattenimento e del turismo. Durante il Festival di Primavera in corso, varie celebrazioni a tema invernale hanno contribuito all'atmosfera di festa.

Nella 'doppia città olimpica' di Pechino, dove sono state ospitate sia le Olimpiadi estive che quelle invernali, molti utenti della rete si sono precipitati a godersi qualche ora di pattinaggio sulle piste di ghiaccio 'naturali' - aree designate di laghi ghiacciati in alcuni parchi.

Al Palazzo d'Estate, un noto luogo panoramico, si è formata una lunga coda davanti all'ufficio prenotazioni per scendere sul ghiaccio nel primo giorno del nuovo anno cinese.

"Quello che mi piace di più è andare in bicicletta sul ghiaccio con i miei amici", ha dichiarato un fan del pattinaggio di nome Gao, che ha aggiunto "sembra una versione facile del bob. È probabilmente il modo più semplice per entrare in contatto con le Olimpiadi invernali". (SEGUE)