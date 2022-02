Le Olimpiadi invernali scatenano la voglia di neve (2)

(XINHUA) - PECHINO, 05 FEB - Il fervore per l'intrattenimento invernale si è diffuso anche in aree con poca neve, con la fornitura di attrezzature specifiche che si sono moltiplicate negli ultimi anni.

All'inizio del 2021, la Cina aveva costruito 654 piste di ghiaccio standard nel Paese, con un enorme aumento del 317% rispetto al 2015. La nazione asiatica vanta anche un totale di 803 stazioni sciistiche tradizionali e indoor.

Su Zhigang e la sua famiglia, originari della regione autonoma nord-occidentale di Ningxia Hui, hanno festeggiato questo Capodanno cinese 'sulla neve' andando a sciare.

"Rispetto alle celebrazioni tradizionali, come cenare e giocare a mahjong, andare a sciare ci ha permesso di trascorrere una vacanza più interessante e significativa", ha affermato Su.

Il crescente entusiasmo ha portato a un boom del turismo invernale. Da dicembre 2021, gli ordini per i servizi turistici su ghiaccio e neve su Fliggy, una piattaforma di viaggi online, hanno mantenuto una crescita media settimanale del 46%.

Un rapporto pubblicato dal centro dati del ministero della Cultura e del Turismo prevede che questo inverno saranno 305 milioni le visite ai servizi turistici e per il tempo libero su ghiaccio e neve, con entrate che dovrebbero superare i 320 miliardi di yuan (circa 50 miliardi di dollari).

Bai Yufei, professore alla Beijing Sport University, ha dichiarato che il turismo su ghiaccio e neve ha dato nuova energia a questo settore durante l'inverno, tradizionalmente una bassa stagione, al tempo stesso portando vantaggi per le industrie della ristorazione e degli affittacamere.

L'industria delle attività su ghiaccio e neve in Cina è all'apice, ha detto Bai, aggiungendo che questo campo diventerà un nuovo motore della domanda interna e si aggiungerà alle interazioni della Cina con il resto del mondo. (XINHUA)