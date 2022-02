Fis, 'neve artificiale è il futuro delle Olimpiadi'

(XINHUA) - YANQING, 05 FEB - Oggi il presidente del comitato per lo sci alpino della Federazione Internazionale di Sci (Fis) Bernhard Russi ha parlato molto bene della qualità della neve al centro nazionale di sci alpino di Yanqing di Pechino 2022, osservando che la neve artificiale è il futuro per gli eventi alpini ai Giochi Olimpici.

"Io non sono uno specialista dell'innevamento, sono un progettista di piste, ma quello che posso dirvi è che la neve che troviamo in questo momento sulle discese è assolutamente perfetta. Non si può avere di meglio", ha dichiarato Russi, rilevando che "per gli sciatori è un paradiso. Possono fare quello che vogliono. È un ambiente bellissimo per sciare".

Il presidente ha detto di aver ricevuto feedback positivi dagli atleti dello sci alpino, che hanno affermato come sia piuttosto facile sciare sulla neve e sui tracciati. "Cosa significa facile da sciare? Si intende che è possibile curvare dove si preferisce", ha commentato Russi, che ha aggiunto che la neve artificiale è il futuro per gli eventi alpini ai Giochi Olimpici.

"Non è una novità. Già in passato, direi da cinque a dieci anni, abbiamo sciato solo su neve artificiale. A volte in miscela con quella naturale, ma per avere una pista perfetta per le gare alpine, è necessaria la neve artificiale per ottenere la compattezza e la qualità giuste per la potenza che questi corridori sono in grado di esprimere sul campo", ha spiegato il presidente.

"Come ho detto in precedenza il miglior tracciato, la migliore neve per le gare di sci alpino oggi, è quella artificiale", ha concluso Russi. (XINHUA)