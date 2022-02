Covid: 9 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 05 FEB - Ieri in Cina continentale sono stati segnalati nove nuovi contagi di Covid-19 a trasmissione locale, in calo rispetto ai 12 di due giorni fa.

Dei nuovi casi locali, sei sono stati rilevati nel Guangdong, due a Tianjin e uno a Pechino, come ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Inoltre, ieri è stato riferito di un totale di 18 nuovi pazienti colpiti dal Covid-19 importati in Cina continentale e di 129 guarigioni, che hanno portato il numero di contagiati dal virus attualmente in cura a scendere fino a quota 1.571.

Non si sono verificati nuovi decessi dovuti alla malattia e il bilancio delle vittime è rimasto invariato a 4.636. (XINHUA)