Cina: tradizione e novità alle feste di inizio anno

(XINHUA) - LANZHOU, 05 FEB - Alla vigilia dell'Anno della Tigre Qin Zitong, 20 anni, ha scelto di indossare l'hanfu alla cena in cui la sua famiglia si riunisce.

Originaria di Lanzhou, capoluogo della provincia del Gansu nella Cina nord-occidentale, Qin segue fedelmente la tradizione di portare l'hanfu, un indumento tipico del gruppo etnico Han.

La giovane donna ha acquistato un abito accattivante con una giacca rossa e un vestito blu, oltre ad aver realizzato a mano una forcina dorata con nappe da abbinare al vestito.

"Indossare un nuovo vestito per il Capodanno cinese è una tradizione che si è conservata a lungo. Quest'anno, ho deciso di portare qualcosa di diverso per mostrare la mia personalità", racconta Qin, aggiungendo "ho selezionato appositamente i colori e lo stile per il Festival di Primavera, sperando che anche i miei parenti anziani possano apprezzare il fascino dell'hanfu".

Il Festival di Primavera, che quest'anno cadeva il 1° febbraio, è la più grande occasione per le riunioni di famiglia e annuncia l'inizio della stagione primaverile.

Le usanze tradizionali durante il Festival di Primavera includono appendere distici di primavera intorno alle porte, far esplodere petardi, scambiarsi gli auguri per il Nuovo Anno Lunare e pacchetti di denaro fortunati, oltre a partecipare alle fiere dei templi. Negli ultimi anni, le giovani generazioni hanno rinfrescato la celebrazione millenaria con nuove idee.

Invece di preparare con giorni di anticipo la cena di famiglia alla vigilia del nuovo anno lunare Zhang Ping, 24 anni, ha ordinato online piatti parzialmente finiti e ingredienti per l'hotpot prima della sua partenza per casa.

"La celebrazione del Festival di Primavera è l'unica opportunità che ho di stare con la mia famiglia, dato che lavoro tutto l'anno lontano da casa. Quest'anno, spero che possano trascorrere un Festival di Primavera rilassante ed evitare i lavori domestici che richiedono tempo", si augura Zhang, che ha prenotato in un bed and breakfast vicino alla sua casa di famiglia, in modo da poter trascorrere il Capodanno Lunare insieme ai parenti.

Mentre alcuni organizzano speciali attività familiari, altri abbracciano le vecchie tradizioni con nuove idee.

Le vendite dei distici disegnati da Liu Jingyu hanno cominciato a crescere una settimana prima del Festival di Primavera, con ordini per gli striscioni che superavano i 500 al giorno.

Come tradizione, i cinesi scrivono poesie di buon auspicio su carta rossa e le appendono alle proprie porte d'ingresso come augurio di un nuovo anno prospero. La tradizione è nota come 'appendere i distici di primavera', o 'Chunlian' in cinese.

Tuttavia, i distici venduti nel negozio di Liu sono molto più divertenti del solito. Lei usa parole che sono di tendenza su internet e modelli di cartoni animati per disegnare i personaggi, rendendoli meno seri e molto più carini.

Un acquirente ha lasciato un commento sul suo negozio online, scrivendo "amo lo stile carino di questa tipografia, che rende le nostre decorazioni fuori dal comune".

Anche i distici in miniatura sono stati accolti con favore da giovani acquirenti con animali domestici. Questi ultimi appendono i mini distici ai cancelli dei recinti dei propri compagni animali per assicurarsi che ogni membro della famiglia, compresi i loro amici a quattro zampe, partecipi alle celebrazioni per il festival.

"Le generazioni più giovani apprezzano la personalità. Si stanno godendo la festa in un modo più creativo", afferma Liu.

Anche i luoghi di ritrovo durante le vacanze del Festival di Primavera stanno cambiando. Sulle piattaforme dei social media, i luoghi popolari elencati dalle giovani generazioni includono librerie, sale espositive e per la musica dal vivo. Anche partecipare a feste, divertirsi con giochi da tavolo e di ruolo dal vivo sono attività popolari.

"Ogni generazione ha il proprio ricordo del Festival di Primavera. E noi porteremo avanti la tradizione e la cultura a modo nostro", spiega Zhang, che distribuisce denaro fortunato tramite WeChat. (XINHUA)