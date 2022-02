Cina: tradizione e novità alle feste di inizio anno

(XINHUA) - LANZHOU, 05 FEB - Alla vigilia dell'Anno della Tigre Qin Zitong, 20 anni, ha scelto di indossare l'hanfu alla cena in cui la sua famiglia si riunisce.

Originaria di Lanzhou, capoluogo della provincia del Gansu nella Cina nord-occidentale, Qin segue fedelmente la tradizione di portare l'hanfu, un indumento tipico del gruppo etnico Han.

La giovane donna ha acquistato un abito accattivante con una giacca rossa e un vestito blu, oltre ad aver realizzato a mano una forcina dorata con nappe da abbinare al vestito.

"Indossare un nuovo vestito per il Capodanno cinese è una tradizione che si è conservata a lungo. Quest'anno, ho deciso di portare qualcosa di diverso per mostrare la mia personalità", racconta Qin, aggiungendo "ho selezionato appositamente i colori e lo stile per il Festival di Primavera, sperando che anche i miei parenti anziani possano apprezzare il fascino dell'hanfu".

Il Festival di Primavera, che quest'anno cadeva il 1° febbraio, è la più grande occasione per le riunioni di famiglia e annuncia l'inizio della stagione primaverile.

Le usanze tradizionali durante il Festival di Primavera includono appendere distici di primavera intorno alle porte, far esplodere petardi, scambiarsi gli auguri per il Nuovo Anno Lunare e pacchetti di denaro fortunati, oltre a partecipare alle fiere dei templi. Negli ultimi anni, le giovani generazioni hanno rinfrescato la celebrazione millenaria con nuove idee.

