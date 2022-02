Cina: tradizione e novità alle feste di inizio anno (3)

(XINHUA) - LANZHOU, 05 FEB - Tuttavia, i distici venduti nel negozio di Liu sono molto più divertenti del solito. Lei usa parole che sono di tendenza su internet e modelli di cartoni animati per disegnare i personaggi, rendendoli meno seri e molto più carini.

Un acquirente ha lasciato un commento sul suo negozio online, scrivendo "amo lo stile carino di questa tipografia, che rende le nostre decorazioni fuori dal comune".

Anche i distici in miniatura sono stati accolti con favore da giovani acquirenti con animali domestici. Questi ultimi appendono i mini distici ai cancelli dei recinti dei propri compagni animali per assicurarsi che ogni membro della famiglia, compresi i loro amici a quattro zampe, partecipi alle celebrazioni per il festival.

"Le generazioni più giovani apprezzano la personalità. Si stanno godendo la festa in un modo più creativo", afferma Liu.

Anche i luoghi di ritrovo durante le vacanze del Festival di Primavera stanno cambiando. Sulle piattaforme dei social media, i luoghi popolari elencati dalle giovani generazioni includono librerie, sale espositive e per la musica dal vivo. Anche partecipare a feste, divertirsi con giochi da tavolo e di ruolo dal vivo sono attività popolari.

"Ogni generazione ha il proprio ricordo del Festival di Primavera. E noi porteremo avanti la tradizione e la cultura a modo nostro", spiega Zhang, che distribuisce denaro fortunato tramite WeChat.