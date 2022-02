Cina: tradizione e novità alle feste di inizio anno (2)

(XINHUA) - LANZHOU, 05 FEB - Invece di preparare con giorni di anticipo la cena di famiglia alla vigilia del nuovo anno lunare Zhang Ping, 24 anni, ha ordinato online piatti parzialmente finiti e ingredienti per l'hotpot prima della sua partenza per casa.

"La celebrazione del Festival di Primavera è l'unica opportunità che ho di stare con la mia famiglia, dato che lavoro tutto l'anno lontano da casa. Quest'anno, spero che possano trascorrere un Festival di Primavera rilassante ed evitare i lavori domestici che richiedono tempo", si augura Zhang, che ha prenotato in un bed and breakfast vicino alla sua casa di famiglia, in modo da poter trascorrere il Capodanno Lunare insieme ai parenti.

Mentre alcuni organizzano speciali attività familiari, altri abbracciano le vecchie tradizioni con nuove idee.

Le vendite dei distici disegnati da Liu Jingyu hanno cominciato a crescere una settimana prima del Festival di Primavera, con ordini per gli striscioni che superavano i 500 al giorno.

Come tradizione, i cinesi scrivono poesie di buon auspicio su carta rossa e le appendono alle proprie porte d'ingresso come augurio di un nuovo anno prospero. La tradizione è nota come 'appendere i distici di primavera', o 'Chunlian' in cinese.

(SEGUE)