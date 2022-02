Cina: in aumento produzione di metalli non ferrosi

(XINHUA) - PECHINO, 05 FEB - L'industria cinese dei metalli non ferrosi ha visto un'espansione costante della produzione l'anno scorso. Questo è quanto emerso dai dati ufficiali, mentre il settore ha recuperato dalle sfide indotte dalla pandemia e ha portato avanti la trasformazione verde e intelligente.

La produzione di dieci tipi di metalli non ferrosi ha raggiunto i 64,54 milioni di tonnellate nel 2021, con un aumento del 5,4% rispetto all'anno precedente, come ha reso noto il ministero dell'Industria e dell'Informatica.

I dieci principali metalli non ferrosi sono rame, alluminio, piombo, zinco, nichel, stagno, antimonio, mercurio, magnesio e titanio.

Anche i prezzi di queste materie prime sfuse sono cresciuti l'anno scorso. Il valore medio del rame è salito del 40,5%, raggiungendo i 68.490 yuan (circa 10.744 dollari) alla tonnellata nel 2021, mentre l'alluminio è aumentato del 33,5%, arrivando a 18.946 alla tonnellata.

Andando verso il 2022, il ministero ha dichiarato che questo settore industriale lavorerà sulla ricerca e sulla promozione di tecnologie a basse emissioni di carbonio, espanderà la domanda interna e coglierà le opportunità di sviluppo legate alle nuove energie. (XINHUA)