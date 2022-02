Cina: cresce export prodotti meccanici ed elettrici

(XINHUA) - PECHINO, 05 FEB - Le esportazioni cinesi di prodotti meccanici ed elettrici sono salite a 1.990 miliardi di dollari nel 2021, poiché la forte domanda ha alimentato la crescita. Lo ha reso noto Gao Feng, portavoce del ministero del Commercio.

In base alle cifre ufficiali il volume delle esportazioni citate, che ha fatto segnare una crescita su base annua del 29,1%, ha rappresentato il 59% di quelle totali della Cina durante il periodo analizzato.

Il tasso di espansione è il più veloce degli ultimi 11 anni.

Notando le molteplici incertezze che interessano le esportazioni di prodotti meccanici ed elettrici, Gao si è impegnato a prendere ulteriori misure per migliorare la facilitazione del commercio, per aiutare le imprese a diversificare i propri mercati e per garantire la stabilità della catena industriale del commercio estero e della catena di approvvigionamento.

La Cina ha adottato una serie di provvedimenti nel 2021 per promuovere la crescita del commercio estero, tra cui l'accelerazione dello sviluppo di nuove forme e modalità di business, l'approfondimento ulteriore delle riforme per facilitare il commercio transfrontaliero, l'ottimizzazione dell'ambiente commerciale nei porti, la spinta alle riforme e all'innovazione per favorire il commercio e gli investimenti nelle zone pilota di libero scambio. (XINHUA)