Saudi Digital Academy e Huawei sviluppano talenti

(XINHUA) - RIYAD, 04 FEB - Saudi Digital Academy ha sottoscritto un accordo con il colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei al fine di sviluppare i talenti tecnologici locali; lo ha riferito ieri l'agenzia di stampa saudita.

L'accordo, siglato dal Ceo di Saudi Digital Academy Mohammed Al-Suhaim e dal vice Ceo di Huawei Tech Investment in Arabia Saudita Steven Liu a margine della conferenza tecnologica internazionale Leap, mira a promuovere la trasformazione digitale del Regno allo scopo di soddisfare la 'Vision 2030' saudita.

In base all'accordo, le due parti coopereranno per lanciare diversi progetti incentrati sulla Huawei Academy for Information Technology and Communications.

Attraverso il programma accreditato da Huawei per i certificati sulla tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni si prevede lo sviluppo di circa 8.000 talenti sauditi.

Nei prossimi anni, saranno inoltre profusi sforzi congiunti per organizzare il concorso annuale Huawei per la tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni in Medio Oriente, che si è svolto nel 2021 coordinato dal ministero saudita delle Comunicazioni e dell'Informatica.

Si svolgeranno inoltre altre attività per lo scambio di conoscenze, per le quali Huawei fornirà certificati accreditati a 100 formatori sauditi attraverso il programma di formazione dell'accademia. (XINHUA)