Pechino 2022: entusiasmo per cerimonia apertura (2)

(XINHUA) - PECHINO, 04 FEB - Tra i media reporter di tutto il mondo, Masaru Komatsu della Tokyo Sports Press ha tirato fuori il suo cellulare più volte per registrare i momenti più belli.

"Anche se fa molto freddo stasera a Pechino, si sente il fervore degli spettatori. Ho intenzione di scrivere un articolo su quanto sia emozionante la cerimonia di apertura", ha affermato il trentenne, "mi piace il design del conto alla rovescia con i fuochi d'artificio blu e verdi che sembrano illuminare l'inverno".

Maarten Delvaux, un giornalista belga che ha raccontato le Olimpiadi Estive di Tokyo e alcuni eventi calcistici internazionali, è stato molto entusiasta di assistere agli spettacoli in loco, dato che Pechino 2022 segna la sua prima Olimpiade invernale e la sua prima visita in Cina: "la cerimonia di Pechino 2008 era stata magnifica. Questa è un po' più semplice, ma penso si concentri maggiormente sugli elementi culturali cinesi".

Gli atleti dei Paesi partecipanti hanno preso parte alla parata, sfilando in base al numero di tratti di caratteri cinesi, e Claudia Pechstein, una degli atleti tedeschi di maggior successo, ha portato con orgoglio la bandiera tedesca tra gli applausi.

"Portare la nostra bandiera è un grande onore e in un certo senso è la ciliegina sulla torta. Per me ha più valore rispetto a tutte le medaglie che ho vinto finora", ha spiegato la 49enne, che parteciperà alla sua ottava Olimpiade Invernale, in un'intervista concessa a Xinhua.

"È davvero una cerimonia moderna e a basse emissioni di carbonio", ha precisato la russa Yulia Temelidi, una volontaria di 19 anni, "sono rimasta molto colpita dai meravigliosi spettacoli e sono orgogliosa di prenderne parte". (XINHUA)