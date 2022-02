Covid: misure di controllo per Capodanno cinese

(XINHUA) - XI'AN, 04 FEB - Prima della Festa di Primavera, gli abitanti di tutta la Cina erano di buon umore e si sono preparati all'arrivo del Nuovo Anno Lunare, poiché sono state messe in atto tutte le misure di controllo anti Covid-19 necessarie per prevenire la diffusione del virus.

La Festa di Primavera si festeggia il primo giorno del primo mese del calendario lunare cinese e quest'anno è stata celebrata il 1° febbraio. Considerata la festa più importante per il popolo cinese, ruota intorno alle riunioni familiari e al relax.

Il capodanno cinese di quest'anno è stato celebrato nonostante si siano verificati sporadici casi di Covid-19 in diversi luoghi della Cina.

Per agevolare il ritorno a casa di centinaia di milioni di viaggiatori, la Commissione Sanitaria Nazionale cinese ha raccomandato misure mirate di risposta al Covid-19 a tutte le persone che hanno viaggiato verso casa per le vacanze. Le autorità locali non dovrebbero adottare un approccio semplicistico nei confronti del contenimento del Covid-19 applicando una politica unica, né dovrebbero introdurre restrizioni eccessive, secondo la Commissione.

La corsa ai viaggi per la Festa di Primavera di quest'anno è iniziata il 17 gennaio e durerà fino al 25 febbraio. Per evitare la diffusione del virus, sono state istituite postazioni di test gratuiti negli ospedali e nelle stazioni ferroviarie di tutto il Paese, al fine di promuovere i test molecolari tra i viaggiatori. (SEGUE)