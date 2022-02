Covid: misure di controllo per Capodanno cinese (2)

(XINHUA) - XI'AN, 04 FEB - Il Third Hospital di Changsha, nella provincia centrale dello Hunan, lo scorso 19 gennaio ha iniziato a fornire un servizio di test molecolari 24 ore su 24.

"Sono stato troppo occupato con il mio lavoro in questi giorni e domani tornerò nella mia città natale, nella provincia del Gansu", ha dichiarato Zhang Miao, 28 anni, mentre effettuava un test all'ospedale alla vigilia del Nuovo Anno Lunare. "Grazie al servizio 24 ore su 24, riuscirò ad ottenere il risultato del test in tempo".

A Xi'an, nella provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale, la vita quotidiana è tornata alla normalità da quando la città ha dichiarato fuori pericolo tutte le aree ad alto e medio rischio di trasmissione del virus, il 24 gennaio scorso. Sono state inoltre adottate misure ad hoc per le persone che hanno fatto shopping in vista del capodanno.

Un manager di un centro commerciale locale ha dichiarato che prima di entrare, ai clienti viene richiesto il certificato sanitario e il controllo della temperatura. Il centro commerciale ha anche posto un limite al numero di visitatori e aumentato la distanza tra i tavoli nei ristoranti, e inoltre disinfetta tutti i locali regolarmente.

Queste misure mirate hanno creato un'atmosfera sicura per le persone che vogliono godersi i festeggiamenti per il nuovo anno.

A Shuyuan Gate, un'antica strada culturale di Xi'an, molti cittadini comprano distici per la Festa di Primavera scritti da calligrafi locali per salutare il nuovo anno cinese, l'anno della tigre.

"Preferiamo comprare distici scritti a mano con parole di buon auspicio come regali per il nuovo anno. Abbiamo comprato quattro paia di distici per la nostra famiglia, che esprimono i nostri migliori auguri per il nuovo anno", ha detto Song Hao, cittadino di Xi'an. (XINHUA)