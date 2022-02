Cina:Pechino 2022 e il successo di serie Tv sportive

(XINHUA) - PECHINO, 04 FEB - In vista delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, che si apriranno oggi, stanno prendendo piede in Cina le produzioni cinematografiche e televisive a tema sportivo, mantenendo vivace lo spirito atletico anche nei climi gelidi.

L'entusiasmo degli spettatori è aumentato da quando 'Beyond', o 'Chaoyue' in cinese, una serie Tv sulla squadra di pattinaggio short-track cinese, ha debuttato in prima serata il 9 gennaio sulla principale emittente televisiva cinese Cctv.

Diretta da Zhang Xiaobo, la serie tv di 29 episodi segue due trame parallele e mette in evidenza il viaggio all'inseguimento dei sogni su ghiaccio di tre generazioni di pattinatori short-track cinesi negli ultimi 30 anni.

"Nella produzione di pellicole sugli sport di competizione abbiamo bisogno di raccontare le storie degli individui", spiega Zhang Xiaobo, notando che il successo 'di andare oltre', dal titolo in inglese 'Beyond', non si misura in velocità ma in termini di mente e spirito.

Disponibile in contemporanea sulle principali piattaforme online di iQiyi, Tencent Video, e Youku, la serie ha attualmente un rating di 8,2 su 10 basato su oltre 17.000 giudizi sulla piattaforma di recensioni Douban.

"Anche se non sapevo molto sul pattinaggio short-track, ho guardato 'Beyond' con grande interesse, forse perché le persone sono facilmente ispirate dallo spirito sportivo", ha commentato l'utente online Diansan su Douban, definendo la serie "una piacevole sorpresa all'inizio del 2022".

Oltre a 'Beyond', sono circa una dozzina le altre produzioni a tema sportivo in onda o in preparazione. (SEGUE)