Cina:Pechino 2022 e il successo di serie Tv sportive (2)

(XINHUA) - PECHINO, 04 FEB - Tra queste c'è la sitcom di 80 episodi 'Dreams Can Come True', la cui messa in onda è prevista dal 24 gennaio al 13 maggio, che descrive come una famiglia residente in uno degli 'hutong', i vicoli tradizionali di Pechino, realizza il suo sogno legato agli sport invernali. In programma anche il film d'animazione 'Me and My Winter Games', che riunisce alcuni dei personaggi animati più amati della Cina con le mascotte delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022, Bing Dwen Dwen e Shuey Rhon Rhon.

Negli ultimi anni, in Cina non vi sono stati molti film sportivi nazionali e solo pochi titoli sono saliti alla ribalta.

'Leap', una pellicola sportiva che racconta le vicende della nazionale cinese di pallavolo femminile degli ultimi 40 anni, ha incassato nel 2020 oltre 830 milioni di yuan (circa 130 milioni di dollari).

Il film ufficiale dei giochi olimpici invernali di Pechino, la cui uscita è prevista entro la fine di quest'anno, dovrebbe essere l'ultimo peso massimo in termini di opere sportive per il 2022.

Il filmmaker Lu Chuan, principale regista del film, ha detto che la pellicola sarà un omaggio allo spirito olimpico nel contesto della pandemia di Covid-19.

Essendo Pechino la prima città ad ospitare sia l'edizione estiva che quella invernale dei Giochi Olimpici, Lu afferma: "mi auguro che potremo immortalare i momenti più emozionanti e stimolanti delle Olimpiadi invernali di Pechino ma anche le storie dietro le quinte che riflettono la vivacità della natura umana". (XINHUA)