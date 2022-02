Cina:acciaierie sempre più moderne e all'avanguardia

(XINHUA) - PECHINO, 04 FEB - Altre 34 aziende siderurgiche in Cina sono state modernizzate l'anno scorso per ottenere il raggiungimento di emissioni ultra-basse, nel contesto dell'intensificazione degli sforzi del Paese per raggiungere gli obiettivi di carbonio, secondo i dati industriali.

Questi aggiornamenti hanno coinvolto fino a 225 milioni di tonnellate di capacità produttiva, secondo la China Iron and Steel Association (Cisa).

Nel 2021, 11 imprese siderurgiche hanno completato aggiornamenti parziali per le emissioni ultra-basse, per un totale di circa 84 milioni di tonnellate di capacità siderurgica. Al contempo, 61 imprese sono state sottoposte a revisione e rettifica da parte di esperti, ha detto l'associazione.

L'anno scorso le acciaierie cinesi hanno accelerato la trasformazione verde e a basse emissioni di carbonio, con una notevole riduzione del consumo energetico e delle emissioni di anidride solforosa per tonnellata di acciaio prodotto, secondo la Cisa.

He Wenbo, capo dell'Associazione, ha dichiarato che l'industria siderurgica cercherà di fare progressi in aree come la tecnologia di produzione dell'acciaio, lo sviluppo dei prodotti e l'applicazione di nuove energie, nel quadro della sua trasformazione a basse emissioni.

La Cina ha prodotto una quantità stimata di 1,03 miliardi di tonnellate di acciaio l'anno scorso, in calo di 35 milioni di tonnellate rispetto al 2020. (XINHUA)