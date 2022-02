Cina: sempre meno viaggi in moto per Capodanno

(XINHUA) - NANNING, 04 FEB - Quando l'orologio ha segnato le 3:00 del mattino, Gan Ganrong, un lavoratore migrante che abita nella provincia meridionale del Guangdong, è partito per la sua città natale insieme alla moglie su una moto per l'annuale riunione di famiglia in occasione del Nuovo Anno Lunare.

Andare in moto a casa per la loro visita annuale è quasi un evento regolare per la coppia. Si tratta di un viaggio di quasi 20 ore dalla città di Foshan, nel Guangdong, alla loro città natale, in una zona rurale della regione autonoma di Guangxi Zhuang.

"Una volta c'erano parecchi motociclisti sulla strada, era come una flotta di moto", ha dichiarato Gan. "Ma negli ultimi tre anni, la maggior parte dei viaggiatori che ci hanno fatto compagnia sulla strada di casa per oltre un decennio si è gradualmente orientata verso altre opzioni di viaggio".

All'inizio degli anni '90, i lavoratori migranti viaggiavano in grandi gruppi di moto dalla regione del Delta del Fiume delle Perle, dove lavorano tutto l'anno, alle loro città d'origine in Guangxi, Hunan, Guizhou, Yunnan e Sichuan in occasione della Festa di Primavera.

Al culmine di questo periodo, erano oltre un milione gli spostamenti effettuati, così le 'flotte di moto' sono diventate una scena simbolica durante la corsa per la Festa di Primavera, nella Cina meridionale.

Verso le 11:00 del mattino, i signori Gan sono scesi per riposare in una stazione di servizio lungo un'autostrada che collega il Guangxi e il Guangdong. La stazione, un crocevia essenziale per i motociclisti diretti a casa, di solito era piena di motociclette. Ma quest'anno il grande parcheggio è punteggiato solo da qualche decina di moto al giorno in questo periodo.

"È l'ora di punta della giornata", ha affermato Zou Dan, ufficiale della polizia stradale di Wuzhou, nel Guangxi, che fornisce servizi di viaggio alle flotte di moto da oltre un decennio.

"Si prevedono circa 12.000 viaggi in moto quest'anno dal Guangdong al Guangxi, per il Capodanno, mentre nel 2013 il numero era di 250.000", ha aggiunto Zou. (SEGUE)