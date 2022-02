Cina: sempre meno viaggi in moto per Capodanno (2)

(XINHUA) - NANNING, 04 FEB - I dati ufficiali indicano che il forte calo è iniziato nel 2014, quando sono state messe in funzione molte linee ad alta velocità che collegano le due province.

A partire da allora, regioni come Sichuan, Chongqing, Guizhou, Guangxi - con una grande popolazione di lavoratori migranti - sono state collegate direttamente con il Delta del Fiume delle Perle attraverso comode reti ferroviarie e autostradali.

Alla fine del 2021, la Cina aveva più di 40.000 km di ferrovia ad alta velocità in funzione, posizionandosi al primo posto nel mondo.

Per di più, l'aumento del reddito dei lavoratori migranti ha cambiato il loro modo di viaggiare. Sempre più persone si sono orientate al trasporto ferroviario, mentre alcuni hanno persino acquistato un'auto per tornare a casa.

Gan e sua moglie stanno valutando altre opzioni di viaggio per il prossimo anno, dato che la comoda e moderna ferrovia ad alta velocità offre una scelta efficiente in termini di tempo.

La vita sta migliorando per i lavoratori migranti, ma quei viaggi in moto sono ricordi del loro duro lavoro e del progresso del Paese.

Al contempo, ci sono anche persone che scelgono di rimanere a casa e non tornare alle loro fabbriche. Qin Hongfei, 50 anni, che ha iniziato a fare il lavoratore migrante negli anni '90, nel 2017 ha deciso di tornare nella sua città natale. Qin ha spiegato che lo sviluppo di infrastrutture moderne nelle zone rurali ha favorito la creazione di posti di lavoro per i lavoratori migranti come lui.

L'uomo ora gestisce una piantagione di anice stellato nel Guangxi, e i guadagni lo hanno aiutato a costruire una casa a due piani nella sua città natale, Gulong. (XINHUA)