Cina: nel 2021 aumentano consumi oro

PECHINO, 04 FEB - I consumi relativi all'oro in Cina hanno osservato un robusto recupero nel 2021 con l'ulteriore libero sfogo della domanda nell'ambito di una stabile ripresa economica in patria.

È quanto mostrano i dati di settore rilasciati dalla China Gold Association (Cga).

Stando a questi ultimi, i consumi d'oro nel Paese hanno totalizzato lo scorso anno le 1.120,9 tonnellate, con un aumento del 36,53% rispetto al 2020 o dell'11,78% rispetto a quello del 2019.

I dati evidenziano inoltre che i consumi legati ai gioielli d'oro sono aumentati di circa il 45% su base annua arrivando a 711,29 tonnellate.

Anche gli investimenti in lingotti e monete d'oro hanno assistito a un balzo del 26,87% su base annua toccando le 312,86 tonnellate.

Spinti dal rapido sviluppo delle nuove industrie dell'energia e dell'elettronica, i consumi d'oro per utilizzo industriale e per altri usi in Cina sono aumentati del 15,44% su base annua arrivando a 96,75 tonnellate.

I dati della Cga indicano inoltre che nel 2021 il Paese orientale ha prodotto 328,98 tonnellate d'oro, con un calo di 36,36 tonnellate, pari al 9,95%, rispetto a un anno prima.

