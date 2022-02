Cina: emesso piano post-Pechino 2022

(XINHUA) - PECHINO, 04 FEB - Il ministero della Cultura e del Turismo cinese, congiuntamente alle autorità competenti, ha emesso un piano per realizzare una 'belt region', o fascia regionale, che integri le industrie sportive, culturali e turistiche di Pechino e Zhangjiakou, la città co-ospitante delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Il piano mira a sfruttare in modo completo e a basse emissioni di Co2 le sedi delle Olimpiadi Invernali costruite nell'area nel periodo successivo ai Giochi e a renderla un esempio di classe mondiale in termini di riutilizzo post-olimpico delle sedi di gioco nonché una destinazione internazionale per gli sport invernali, lo svago e il turismo.

Nella fascia regionale, si terranno una serie di eventi e competizioni globali dedicati agli sport invernali, saranno istituite università sportive di alto livello e il fascino della cultura cinese sarà presentato al mondo attraverso una serie di resort culturali, parchi e brand.

Nel piano sono precisati gli sforzi per promuovere e diffondere gli sport invernali tra il pubblico, aumentare l'accessibilità pubblica delle sedi e migliorarne i servizi nonché per agevolare la propagazione della cultura delle Olimpiadi Invernali. (XINHUA)