Cina: aumentano del 16% ricavi tedesca Infineon

(XINHUA) - BERLINO, 04 FEB - Il produttore di chip tedesco Infineon ha segnalato ieri un aumento del 16% su base annua dei suoi ricavi in Cina, che rappresenta il più grande mercato individuale della società, per il primo trimestre dell'anno fiscale 2022 arrivando a quota 1 miliardo di euro (1,14 miliardi di dollari).

La società ha inoltre registrato un aumento del 20% su base annua dei suoi ricavi del primo trimestre giunti a 3,16 miliardi di euro, con profitti operativi quasi raddoppiati su base annua totalizzando 617 milioni di euro.

Il Ceo dell'azienda Reinhard Ploss ha affermato: "la domanda per i nostri prodotti e soluzioni rimane molto forte. L'utilizzo delle nostre capacità di produzione è molto alto e le stiamo espandendo gradualmente".

I ricavi negli Stati Uniti sono aumentati del 28% arrivando a 316 milioni di euro, mentre il mercato interno tedesco dell'azienda è cresciuto del 17% toccando i 754 milioni di euro.

L'azienda prevede di investire 2,4 miliardi di euro nell'espansione delle sue capacità produttive front-end al fine di soddisfare la crescente domanda. (XINHUA)