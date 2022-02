Cina: AI per diagnosi precoce tumore polmonare

(XINHUA) - PECHINO, 04 FEB - Gli scienziati cinesi hanno sviluppato uno strumento di analisi assistita basato sull'intelligenza artificiale (Ai) per rilevare il cancro ai polmoni allo stadio iniziale.

Lo studio pubblicato ieri sulla rivista Science Translational Medicine ha descritto il rilevatore di cancro ai polmoni a intelligenza artificiale, il quale può svolgere un ruolo importante nella diagnosi precoce della malattia e nello screening su larga scala delle popolazioni ad alto rischio.

Gli scienziati della Peking University hanno eseguito il sequenziamento dell'Rna delle singole cellule di diversi tumori polmonari allo stadio iniziale e hanno scoperto che il metabolismo dei grassi diventa anormale in vari tipi di cellule.

I ricercatori hanno poi coinvolto un gruppo di 311 partecipanti, tra cui 171 pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule allo stadio iniziale e 140 persone sane, per analizzare le molecole legate ai lipidi nel plasma.

Utilizzando un algoritmo di apprendimento automatico, gli scienziati hanno selezionato nove lipidi che sono ritenuti particolarmente importanti per il rilevamento del tumore allo stadio iniziale e hanno realizzato il modello di rilevamento assistito ad Ai.

In un gruppo di screening di 1.036 partecipanti sottoposti a esami Tac di routine in un ospedale di Pechino e in un gruppo clinico con 109 pazienti affetti da tumore polmonare, il rivelatore ha raggiunto un'accuratezza di oltre il 90%.

Secondo lo studio, la maggior parte dei partecipanti a cui è stata diagnosticata la malattia erano non fumatori ed erano affetti da tumori al primo stadio.

Yin Yuxin, coautore dello studio e professore della School of Basic Medical Sciences della Peking University, ha spiegato che la nuova strategia di rilevamento è utile per la diagnosi precoce, la diagnosi ausiliaria o lo screening della popolazione per molte malattie tumorali.

Nel 2021, Yin e i suoi collaboratori hanno sviluppato metodi di rilevamento del metabolismo tumorale assistito dall'intelligenza artificiale per il cancro al pancreas e il tumore esofageo. (XINHUA)