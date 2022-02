Xi: 'Olimpiadi saranno semplici, sicure, splendide'

(XINHUA) - PECHINO, 03 FEB - Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la Cina farà del suo meglio per offrire al mondo dei Giochi Olimpici Invernali semplici, sicuri e splendidi. Lo ha assicurato oggi in un video discorso in occasione della cerimonia di apertura della 139esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale (Cio).

Durante il Festival di Primavera, Xi ha dato un caloroso benvenuto al presidente del Cio Thomas Bach e ai suoi membri, che si sono riuniti a Pechino, la prima città ad ospitare sia le Olimpiadi Estive che quelle Invernali, presso la quale si è svolta la 139esima sessione del Cio.

Osservando come il mondo di oggi, sotto l'impatto combinato di cambiamenti mai visti nel corso di cento anni e di una pandemia epocale, stia entrando in un nuovo periodo di turbolenza e trasformazione e stia affrontando molteplici sfide per l'umanità, Xi ha dichiarato che il Cio ha guidato il Movimento Olimpico affinché andasse avanti con coraggio e forza d'animo, svolgendo un ruolo importante e unico nello spronare la solidarietà globale e la cooperazione per superare questo periodo difficile.

Il presidente ha ringraziato il Comitato olimpico internazionale per il suo contributo attivo allo sviluppo dello sport in Cina nel corso degli anni nonché per il suo forte sostegno e guida per la candidatura della Cina e la preparazione dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

Xi ha sottolineato che dal motto 'Un mondo, un sogno' del 2008 a 'Insieme per un futuro condiviso' del 2022, la Cina ha preso parte attiva nel Movimento Olimpico, sostenendo sempre lo spirito dei Giochi, e si è impegnata a perseguire l'ideale delle Olimpiadi con azioni concrete.

Il presidente ha dichiarato: "preparando e organizzando i Giochi Invernali, abbiamo coinvolto con successo 300 milioni di cinesi negli sport su neve e ghiaccio. Abbiamo anche promosso lo sviluppo regionale, la tutela ecologica, soluzioni verdi e innovative, il miglioramento della vita delle persone in Cina, e creato un maggiore spazio per lo sviluppo degli sport invernali in tutto il mondo".

Ricordando che i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 si apriranno domani, Xi ha precisato che tutto il mondo ha lo sguardo rivolto verso la Cina e che il Paese è pronto, aggiungendo: "la Cina farà del suo meglio per consegnare al mondo dei Giochi semplici, sicuri e splendidi, e agirà secondo il motto olimpico 'Più veloci, più in alto, più forti, insieme'". (XINHUA)