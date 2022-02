Pechino 2022: le discipline al loro debutto

(XINHUA) - PECHINO, 03 FEB - Ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, dalle montagne di Zhangjiakou e dalla pista di scivolamento nel quartiere di Yanqing di Pechino al centro della capitale cinese, saranno presentate 15 discipline. Tra queste, sono sette le new entry in gara.

Ecco una panoramica su cosa aspettarsi.

Bob: Monobob femminile Il Bob fa parte dei Giochi Olimpici Invernali sin dall'edizione inaugurale del 1924, ma solo nel 2002 le donne hanno iniziato a prendervi parte. All'edizione di quest'anno invece, a contendersi le medaglie per il Monobob a equipaggio individuale ci saranno solo team femminili.

Gli Stati Uniti saranno quelli da tenere d'occhio in questo evento. Kaillie Humphries, che vanta due ori e un bronzo dai Giochi precedenti, è la campionessa del mondo in carica di Monobob e di Bob a due femminile. La sportiva ha cambiato la sua cittadinanza da canadese a statunitense.

Sci freestyle: Salti a squadre miste I Salti, noti anche come 'aerial', a squadre miste, fanno parte del circuito della Coppa del Mondo dalla stagione 2014/15 e dei Campionati del Mondo dal 2019. Le squadre sono composte da tre sciatori, con almeno un rappresentante per ciascun genere.

Gli sciatori del Comitato Olimpico Russo (Roc), i campioni del mondo in carica, sono i favoriti, insieme alla Svizzera.

Anche la Cina, Paese ospitante, ha prodotto validi sciatori freestyle che potrebbero essere tra i contendenti. (SEGUE)