Pechino 2022: le discipline al loro debutto (3)

(XINHUA) - PECHINO, 03 FEB - Salto con gli sci: Squadra mista Il Salto con gli sci a squadre miste è presente nel circuito della Coppa del Mondo dal 2012 e ai Campionati del Mondo dal 2013. Possono iscriversi all'evento le squadre che qualificano un minimo di due saltatori e due saltatrici con gli sci.

Fatta eccezione per l'edizione 2013, la Germania ha vinto tutti i titoli mondiali da quando l'evento è stato organizzato.

L'Austria e la Norvegia innalzeranno il livello della sfida, mentre anche il Giappone - unica squadra oltre alla Germania ad essere stata campione del mondo - potrebbe sorprendere.

Snowboard: Snowboard cross a squadre miste Le squadre saranno composte da due snowboarder, un uomo e una donna e gareggeranno in un format a eliminazione diretta, con quattro team in lizza per l'oro nella grande finale.

A puntare alla medaglia più importante ci saranno i campioni del mondo australiani Jarryd Hughes e Belle Brockhoff mentre a fargli la concorrenza più agguerrita dovrebbero esserci gli italiani Lorenzo Sommariva e Michela Moioli, arrivati secondi ai Campionati del Mondo del 2021. (XINHUA)