Pechino 2022: le discipline al loro debutto (2)

(XINHUA) - PECHINO, 03 FEB - Sci freestyle: Big air maschile e femminile Il Big air è uno dei preferiti tra il pubblico dal suo debutto ai Giochi Olimpici Invernali nello snowboard a PyeongChang 2018 e ora anche gli sciatori freestyle vi prenderanno parte. L'evento si svolgerà a Big Air Shougang, la prima sede permanente per il Big air al mondo.

Nell'evento maschile, la Svezia ha avuto successo agli ultimi due campionati mondiali, aggiudicandosi un oro e un argento. Tra gli atleti da tenere d'occhio spiccano anche lo svizzero Kim Gubser e il canadese Edouard Therriault.

L'attenzione sarà inoltre puntata su Gu Ailing, uno dei volti dei Giochi di Pechino, anche se il Big air è stato l'unico evento che non si è aggiudicata ai Mondiali 2021 (dove ha vinto il bronzo). La sua principale rivale sarà la francese Tess Ledeux, campionessa del mondo 2019, in testa alla classifica di Coppa del Mondo.

Short track: Staffetta a squadre miste Ogni squadra sarà composta da due uomini e due donne. I quattro pattinatori faranno ciascuno quattro giri e mezzo della pista per un totale di 2.000 metri.

La Cina sarà la favorita, essendosi aggiudicata il titolo all'evento di prova nell'ottobre 2021 con un tempo da record mondiale ma avrà alle calcagna la Corea del Sud, una potenza del pattinaggio short track, e i Paesi Bassi. (SEGUE)