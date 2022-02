Pechino 2022: Ice Ribbon, una pista color latte

(XINHUA) - PECHINO, 03 FEB - Uno dei luoghi più gettonati per scattarsi un selfie alle Olimpiadi Invernali di Pechino è in prossimità del ghiaccio bianco e lucido del National Speed Skating Oval, altrimenti noto come 'Ice Ribbon' o 'nastro di ghiaccio'.

La superficie ghiacciata color bianco latte attrae infatti atleti e personale accompagnatore di tutto il mondo che non esitano a tirare fuori i propri cellulari e macchine fotografiche mentre non possono fare a meno di domandarsi se sia davvero fatta di latte.

"Molto tempo fa utilizzavamo il latte ma adesso impieghiamo un tipo di vernice ecologica", ha affermato in conferenza stampa Wu Xiaonan, direttore del dipartimento operativo dell'arena di pattinaggio di velocità.

Quest'ultimo ha raccontato la storia di come una volta si utilizzasse il latte per rendere il ghiaccio bianco e brillante: "anche io mi sono posto questo interrogativo prima di venire qui all'Ice Ribbon ma adesso conosco la verità".

La superficie ghiacciata della pista è composta da tre strati, ha spiegato Wu: uno di questi è costituito dalla vernice bianca il quale si trova tra uno strato di ghiaccio di fondo e uno superficiale, i quali si accumulano fino a 2,5-3,0 centimetri di spessore in totale.

Quest'ultimo continua: "all'inizio i fabbricanti di ghiaccio allagano diverse volte il fondo della pista, che è la sezione fondamentale e la più importante. Dobbiamo assicurarci che la rigidità del ghiaccio inferiore raggiunga gli standard della competizione olimpica". (SEGUE)