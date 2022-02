Pechino 2022: Ice Ribbon, una pista color latte (2)

(XINHUA) - PECHINO, 03 FEB - L'arena ha adottato un sistema di refrigerazione transcritica a base di carbonio, posato costantemente per nove volte per lo strato di ghiaccio inferiore che appare come un unico grande blocco. La tecnologia a base di anidride carbonica, che viene utilizzata in sette sedi di gara o di allenamento per la creazione del ghiaccio nella zona di competizione al centro di Pechino è molto più ecologica rispetto a quella che impiega i tradizionali idrofluorocarburi (Hfc).

Il sistema ha anche un'efficienza di raffreddamento che è 1,2 volte superiore ai tradizionali refrigeranti a base di idrofluorocarburi e può mantenere una coerenza di temperatura di 0,5 gradi Celsius o meno sulle superfici di ghiaccio, rendendo il pattinaggio più facile sulla superficie. Wu ha spiegato che l'Ice Ribbon ha introdotto questo sistema e ha trascorso quattro anni a trovare il modo migliore e più efficiente per produrre il ghiaccio.

"La vernice è posta sulla parte superiore dello strato di ghiaccio inferiore così da renderlo molto bianco. Lo strato superiore è costituito invece dal ghiaccio di superficie dove spiccano i loghi e le linee per la competizione. Il capolavoro finale che mostriamo agli atleti è una pista di ghiaccio dalla consistenza simile a quella del marmo".

"La bellezza del ghiaccio crea un'atmosfera lieta per gli atleti i quali troveranno il loro umore migliore e la loro forma ideale per mostrare ai fan performance eccellenti. L'Ice Ribbon è la pista ghiacciata più veloce, più bianca e più bella (delle Olimpiadi)", ha giurato Wu. (XINHUA)