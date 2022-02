Pechino 2022: centro di architetti cinesi e italiani

(XINHUA) - ROMA, 03 FEB - Alla vigilia dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, una ex fabbrica di ossigeno all'interno di un complesso industriale è stata trasformata in un Centro Visitatori dal lavoro in collaborazione di architetti italiani e dei loro colleghi cinesi. Ora è pronto per accogliere atleti e ospiti.

Ai piedi del Big Air Shougang, sede delle gare di Big Air (snowboard e sci freestyle), la struttura è stata progettata dal Politecnico di Torino, città organizzatrice delle Olimpiadi invernali del 2006.

"Un'area di circa nove milioni di metri quadrati - sette volte più grande di quella occupata dall'Expo Universale che si è tenuta a Milano nel 2015 - sta gradualmente diventando un quartiere restituito alla vita urbana, con tutti i collegamenti necessari", ha spiegato Michele Bonino, uno degli architetti italiani del progetto.

Il Politecnico collabora con la Tsinghua University di Pechino dal 2008 e dal 2012 i due istituti hanno organizzato programmi di ricerca e accademici congiunti. Per mettere a punto il progetto sono occorsi quattro anni di stretta collaborazione tra le due parti.

Il centro visitatori nel cuore di Shougang, un complesso industriale di impianti siderurgici che è stato riconvertito, è nato dalla ristrutturazione di una porzione di un ex stabilimento della compagnia Oxygen Factory proprio all'ingresso del complesso olimpico.

Nel suo insieme, ha spiegato Bonino, il master plan di Shougang è stato un esempio chiave di rigenerazione urbana e lo scopo era di restituire gradualmente alla città un'enorme area industriale.

"Lo scheletro della vecchia fabbrica è stato mantenuto intatto, mentre al suo interno è stata progettata una nuova struttura in cemento e vetro, sospesa da terra e quasi galleggiante", ha raccontato l'architetto. (SEGUE)