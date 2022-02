Pechino 2022: centro di architetti cinesi e italiani (2)

(XINHUA) - ROMA, 03 FEB - Utilizzando un design innovativo, la nuova struttura lascia il piano terra del centro visitatori quasi senza supporto. "Questo crea una sorta di piazza pubblica coperta nel piano inferiore, che accoglierà i visitatori all'inizio della loro esperienza olimpica", ha aggiunto Bonino.

In una recente dichiarazione Guido Saracco, rettore del Politecnico, ha affermato che l'istituto è orgoglioso di aver contribuito direttamente ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022.

Per molto tempo e fino a pochi decenni fa, Torino è stata una città industriale e l'esperienza sviluppata nel rinnovare e riutilizzare il patrimonio industriale locale potrebbe anche aver giocato un ruolo nella decisione degli architetti cinesi di assegnare il progetto ai loro colleghi italiani, ha ipotizzato Bonino.

Il team italiano di architetti comprendeva quattro dottorandi. Una di loro è Camilla Forina, 30 anni, che ha coordinato la produzione dei materiali presso la China Room del Politecnico. Due di questi studenti hanno completato il loro doppio programma di dottorato con Tsinghua.

Il progetto per il centro visitatori è nato da una serie di riunioni di esperti al Politecnico che hanno coinvolto designer, ingegneri strutturali e degli impianti, oltre ad altri specialisti.

"In questo modo, ci siamo avvicinati al metodo di lavoro delle università cinesi, dove è prassi normale che studenti e professori si cimentino fianco a fianco su progetti sul campo", ha osservato Forina.