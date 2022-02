Pechino 2022: Bach, nuova era per sport invernali

(XINHUA) - PECHINO, 03 FEB - I Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 saranno l'inizio di una nuova era per gli sport invernali in tutto il mondo, con oltre 300 milioni di cinesi che praticheranno queste discipline. Lo ha dichiarato oggi il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Thomas Bach, in occasione dell'inizio della 139esima sessione del Cio nella capitale cinese, alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Il presidente del Cio ha aggiunto che Pechino domani diventerà ufficialmente la prima città a ospitare entrambe le edizioni estive e invernali dei Giochi Olimpici.

Bach crede anche che il popolo cinese godrà di vantaggi sociali dall'ospitare i Giochi: "oggi la Cina è un Paese di sport invernali. L'aumento dell'attività fisica attraverso queste discipline sta contribuendo alla salute e al benessere della popolazione".

Inoltre il boom degli sport invernali cinesi avrà sicuramente molti benefici economici.

Il presidente del Cio ha affermato che in Cina i ricavi generati dagli sport invernali hanno superato i 61 miliardi di dollari nell'ultima stagione. Nel 2019, più di 100 milioni di turisti si sono recati nelle regioni montuose olimpiche. (SEGUE)