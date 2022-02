Pechino 2022: Bach, nuova era per sport invernali (2)

(XINHUA) - PECHINO, 03 FEB - Quando Pechino è stata eletta come città organizzatrice nel 2015, oltre il 16% dei residenti del distretto di Chongli, dove si trova la zona di competizione di Zhangjiakou, viveva in povertà. Nel 2019, è stato dichiarato ufficialmente che a Chongli la povertà è stata completamente eliminata.

"Oggi oltre il 20% dei residenti (di Chongli) sono impiegati in lavori legati agli sport invernali", ha aggiunto Bach, che ritiene che Pechino stia anche mettendo in mostra soluzioni per un futuro più sostenibile.

"Dal riutilizzo delle sedi dei Giochi Olimpici del 2008, all'alimentazione di tutte le strutture di Pechino 2022 con energia rinnovabile, alla minimizzazione dell'impatto ambientale e alla riduzione delle emissioni di carbonio, tutte queste iniziative sottolineano l'impegno di Pechino 2022 a contribuire allo sviluppo sostenibile in Cina", ha commentato il presidente.

Pechino 2022 significherà molto per gli sport invernali anche fuori dalla Cina e cambierà per sempre il panorama globale di queste discipline.

Per quanto riguarda gli atleti, Bach ha sottolineato come abbiano a disposizione l'opportunità unica di raggiungere non solo i propri sostenitori tradizionali, ma anche una base di appassionati completamente nuova durante questi Giochi Olimpici Invernali.

"Questi Giochi non sono la fine della storia. Grazie alle proprie prestazioni e alla loro partecipazione, ognuno di questi atleti può conquistare una nuova enorme comunità di tifosi per le stagioni che seguiranno i Giochi. Su questo palcoscenico potranno portare la propria popolarità e quella della loro disciplina invernale a nuove altezze", ha osservato il tedesco.

Il Cio convocherà la prossima sessione a maggio per concentrarsi sull'Agenda Olimpica 2020+5, come ha confermato Bach. (XINHUA)