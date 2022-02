Covid: 1 nuovo caso locale a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 03 FEB - Un medico di un ospedale locale di Pechino è stato identificato come un caso di Covid-19 lieve dopo essere risultato positivo al virus durante un test molecolare di routine sostenuto nelle prime ore di oggi. Lo ha reso noto la commissione sanitaria municipale.

Il medico lavora nella zona di quarantena di emergenza dell'ospedale Ditan di Pechino, una struttura designata per il Covid-19 nel distretto di Chaoyang. Il contagiato è entrato nell'area di quarantena il 23 gennaio e fino a ieri era risultato negativo.

Tuttavia, il medico è stato trovato positivo durante un test molecolare di routine intorno alle 3 del mattino di oggi ed è stato confermato come un caso di Covid-19 più tardi, intorno alle 10 del mattino.

Anche altri lavoratori nell'area di quarantena dell'ospedale sono stati sottoposti a test molecolari e i risultati sono stati tutti negativi. Le indagini epidemiologiche pertinenti sono ancora in corso.

L'ospedale di Beijing Ditan ha sospeso i servizi ambulatoriali e le ammissioni per i pazienti ordinari dalle 8 del mattino di oggi. (XINHUA)