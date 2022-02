Cio: Los Angeles 2028, 28 discipline nel programma

(XINHUA) - PECHINO, 03 FEB - Ventotto discipline tra cui skateboard, arrampicata sportiva e surf saranno incluse nel programma iniziale dei Giochi estivi del 2028 a Los Angeles. Lo ha approvato oggi la 139esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) che si è tenuta a Pechino.

Tutti e tre gli sport, che sono focalizzati sui giovani, hanno debuttato a Tokyo l'anno scorso e faranno parte anche del programma di Parigi nel 2024.

Inoltre, la sessione del Cio ha riconosciuto ulteriori proposte avanzate dal Comitato esecutivo dell'organizzazione internazionale, raccomandate dalla Commissione del programma olimpico, che ha considerato elementi specifici delle singole discipline, così come l'impatto sul costo complessivo e sulla complessità dei Giochi.

Il pugilato, il sollevamento pesi e il pentathlon moderno potrebbero potenzialmente essere inclusi nel programma sportivo iniziale di La28 durante la sessione del Cio del 2023, se per allora le rispettive federazioni internazionali avranno dimostrato di aver affrontato in modo soddisfacente le questioni indicate dal Comitato esecutivo il 9 dicembre 2021. (XINHUA)