Cina:Qinghai rafforza sistema tracciabilità bestiame

(XINHUA) - XINING, 03 FEB - È stato messo a punto un sistema di tracciabilità da parte dell'autorità agricola della provincia cinese nord-occidentale dell'altopiano Qinghai, al fine di promuovere l'allevamento di yak e pecore tibetane.

Il Qinghai è la principale area di produzione cinese di questi bovini e ovini, con riserve che rappresentano rispettivamente circa il 38% e il 40% del totale del Paese.

Hai Ying, vice direttrice della supervisione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti agricoli presso il dipartimento provinciale dell'agricoltura e degli affari rurali, ha affermato che il sistema di tracciabilità della qualità e della sicurezza per gli yak e le pecore tibetane copre i settori zootecnici su quattro livelli, da quello provinciale a quello distrettuale.

Quest'ultima ha dichiarato che l'intero processo di controllo della qualità, finora, può essere tracciato per 4 milioni di yak e pecore allevati in 64.185 aziende agricole private, cooperative o ranch. (SEGUE)