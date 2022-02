Cina:Qinghai rafforza sistema tracciabilità bestiame (2)

(XINHUA) - XINING, 03 FEB - Le informazioni tracciabili comprendono quelle riguardanti gli allevatori, l'uso di medicinali per la prevenzione delle epidemie e dettagli assicurativi.

La vice direttrice ha spiegato che "le marche auricolari elettroniche tracciabili sono necessarie per tutti i vitelli e le pecore a 30-90 giorni dopo la nascita in tutte le 39 contee agricole e pastorali del Qinghai. La piattaforma di tracciabilità della provincia genera automaticamente i codici Qr per i consumatori al fine di controllare le informazioni sul prodotto".

Secondo il dipartimento dell'agricoltura e degli affari rurali, dal 2019 al 2021, il governo provinciale ha stanziato 150 milioni di yuan (circa 23,6 milioni di dollari) per l'istituzione del sistema di tracciabilità della qualità del bestiame. (XINHUA)